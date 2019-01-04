Ayağı kangren olan köpeğe dolmuş şoförleri sahip çıktı

Karaman'da dolmuş şoförleri kangren olan ayağı kesilen köpeğe sahip çıkarak protez ayak taktırdı.

Karaman'da dolmuş şoförlüğü yapan Ayhan İçer, 1.5 aylık yavru köpeği yolda giderken ayağı yaralanmış halde buldu. Ayhan İçer, köpeği daha sonra çalıştığı Karaman Devlet Hastanesi yanındaki 3 no'lu dolmuş durağına getirdi. Sevimli köpeği buradaki diğer şoförler de sahiplendi. Tedavisi için veterinere götürülen yavru köpeğin sağ arka ayağı kangren olması nedeniyle kesildi. Ayağı kesilen yavru köpeği durağa tekrar getiren şoförler, burada ona kalacak yer yaparak bakmaya başladı. 1 yaşına gelen köpeğin yürümekte güçlük çekmesine gönülleri razı gelmeyen şoförler, köpeğe protez ayak takılması için arayış içine girdi. Hayvansever şoförler, yaptıkları araştırmada Karaman'da bir firmanın köpeklere protez ayak taktığını öğrendi.

"Firma köpeğe protez ayağı geliş fiyatına taktı"

Firmayla temasa geçen şoförler, köpeğin ayağına 2 bin 500 liraya protez ayak takılabileceği cevabını alınca kendi aralarında para toplamaya başladı. Bu gelişmelerin yanında firma da köpeğe protez ayağı geliş fiyatına takma kararı aldı. Karaman'da protez ve ortez teknisyeni üzerine iş yerleri bulunan Veysel Duran şirket ortağı Çetin Ahmet Kavurgacı ile birlikte dolmuş şoförlerinin bu davranışları karşısında köpeğe takılacak olan protez ayağı geliş fiyatına takma kararı aldı. Firma tarafından köpeğe geçtiğimiz hafta protez ayak takıldı. Firma yetkilisi Veysel Duran, "Şu anda takmış olduğumuz protez ayak alışma aşamasındadır. Yaklaşık 1.5 ay sonra köpeğimiz normal ayağı varmış gibi rahat bir şekilde koşabilecek” dedi.

Dolmuş şoförleri de firmaya teşekkür etti.