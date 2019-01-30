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Ayrancı ilçesine atık su arıtma tesisi projesi

Karaman’ın Ayrancı İlçe Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, ilçede atık su arıtma tesisinin temelinin en kısa sürede atılacağını duyurdu.

Karaman'ın Ayrancı İlçe Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, ilçede atık su arıtma tesisinin temelinin en kısa sürede atılacağını duyurdu.


Ayrancıya kazandıracakları atık su tesisinde proje ihalesinin tamamlandığını belirten Başkan Büyükkarcı, “İlçemiz atık su arıtma tesisi, biyolojik arıtma olarak, 275 m3/gün kapasiteli, oksidasyon hendeği tipinde uzun havalandırmalı aktif çamur projesi seçilmiştir. 3 bin 500 kişilik atık su temizleme kapasitene sahiptir. Kişi başı günlük su tüketimi 80 litre olarak alınmıştır. Atık su arıtma verimi yüzde 95'ler mertebesindedir. Projelendirilen bu proje kapalı devre bir döngü sistemi olduğundan çevreye herhangi bir koku ve atık etkisi yoktur” dedi.


Büyükkarcı, konuşmasının sonunda, "Atık su arıtma tesisi ile çeşitli kullanımlar sonucunda atık su haline dönüşen suyun, boşaltıldığı ortamın doğal, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerine zarar vermemesi sağlanacak” diye konuştu.

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