İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi 5. kattan düştü

Karaman’da Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi 5.

Karaman'da Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi 5. kattan yere düşerek ağır yaralandı.



Olay, saat 21.30 sıralarında Fenari Mahallesi Folla Fenari Caddesi üzerinde bulunan Başkonak Apartmanı'nın 5'inci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencisi Azerbaycan uyruklu Hamdamin Balakıshıyev (22), henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu dairenin penceresinden yere düştü. Herkesin gözü önünde yaklaşık 15 metre yüksekten beton kaldırım üzerine düşen Balakıshıyev, çağırılan ambulansla hemen Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun büyük bir bölümünde kırıklar olduğu öğrenilen Balakıshıyev'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, güvenlik tedbiri alırken, olay yeri inceleme ekibi de çalışma yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.