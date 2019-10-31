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Babası tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı

Karaman’da bir kişi tartıştığı oğlunu karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Karaman'da bir kişi tartıştığı oğlunu karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.


Olay, akşam saat 20.45 sıralarında Çeltek Mahallesi 495. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve alkollü geldiği ileri sürülen baba M.T. (60) ile oğlu Behçet T. (23) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba M.T, eline geçirdiği bıçakla oğlunu karnından yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Behçet T., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Behçet T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olaydan sonra baba M.T'yi gözaltına alınarak Polis Merkezine götürdü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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