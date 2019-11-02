İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Babası tarafından bıçaklanan genç kurtarılamadı

Karaman’da iki gün önce tartıştığı babası tarafından bıçaklanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karaman'da iki gün önce tartıştığı babası tarafından bıçaklanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Olay, 31 Ekim 2019 tarihinde akşam saatlerinde Çeltek Mahallesi 495. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve alkollü geldiği ileri sürülen baba M.T. (60) ile oğlu Behçet T. (23) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba M.T., eline geçirdiği bıçakla oğlunu karnından yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Behçet T., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyat edilen ve durumu ağır olan Behçet T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba M.T. ise olaydan bir gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.