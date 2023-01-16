Badminton grup müsabakalarında finale yükselen takımlar belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığının faaliyet programında yer alan ve Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde 13 Ocak Cuma günü başlayan okul sporları gençler badminton grup müsabakaları 15 Ocak Pazar günü Yunus Emre Spor Salonu'nda oynanan son gün maçlarının ardından sona erdi. 10 ilden 24 takım ve 120 sporcunun bir üst tura yükselme mücadelesi verdiği müsabakalar sonunda genç erkekler kategorisinde Ankara Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon birinci olurken, Karaman Ayrancı Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Mersin Mahmut Arslan Anadolu Lisesi üçüncü, Ankara Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Kızlarda ise Ankara Atatürk Lisesi birinci, Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi ikinci, Ankara Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi üçüncü, Isparta Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Kategorilerinde dereceye giren Ankara Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karaman Ayrancı Çok Programlı Anadolu Lisesi ile kızlarda dereceye giren Ankara Atatürk Lisesi ve Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi Erzincan'da düzenlenecek Türkiye şampiyonası finallerinde mücadele etmeye hak kazanan takımlar oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara başarı belgeleri ve madalyaları ise düzenlenen törenle verildi.