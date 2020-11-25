Bakan Elvan'ın teyzesi son yolculuğuna uğurlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın vefat eden teyzesi Sabire Elvan (85), memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sabire Elvan için Sıpas Camisinde cenaze namazı kılındı. Namaza Elvan'ın yakınları ile Ermenek Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, AK Parti Ermenek İlçe Başkanı Mevlüt Sarıtaş ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından 85 yaşında hayatını kaybeden Sabire Elvan, ilçe mezarlığında dualarla defnedildi.