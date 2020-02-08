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Bakan Selçuk'tan hayırseverlere plaket

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayırseverlere plaket verdi.


Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Karaman'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valilik ziyaretinin ardından milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğle yemeğinde buluştu. Basına kapalı gerçekleşen programda Bakan Selçuk, hayırseverlere plaket verdi. Bakan Selçuk programın düzenlendiği Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde çalışan personel ve öğrencilerle de günün anısına fotoğraf çektirdi.

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