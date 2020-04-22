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Bangladeş'ten getirilen 154 Türk vatandaşı Karaman'da yurda yerleştirildi

Karaman’a, Bangladeş’ten getirilen 154 Türk vatandaşı gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.

Karaman'a, Bangladeş'ten getirilen 154 Türk vatandaşı gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.


Türk Hava Yolları (THY) korona virüs salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarını ülkeye getirmek için harekete geçti. Bangladeş'te bulunan 154 Türk vatandaşını taşıyan uçak akşam saatlerinde Konya Havalimanı'na indi. Uçaktaki yolcular özel kıyafetli sağlık görevlilerince ilk kontrollerinin ardından polisin geniş güvenlik önlemleri altında Konya Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle karantinaya alınacakları Karaman'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Hatuniye Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurda yerleştirilen 154 kişi korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca burada gözlem altında tutulacak.

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