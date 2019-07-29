Barajda boğulan genç toprağa verildi

Karaman'da ailesiyle birlikte gittiği piknikte serinlemek için girdiği barajda boğularak hayatını kaybeden genç gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Karaman'a yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Gödet Barajı Zengen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte pikniğe giden 17 yaşındaki Bünyamin Kaya, serinlemek için baraja girdi. Çocuklarının bir süre sonra suda gözden kaybolduğunu gören ailesi ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada gencin yakınları ve piknik yapmak için orada bulunan vatandaşlar barajda genci bulmak için uzun süre uğraştı. Vatandaşların da yoğun çabasıyla bir süre sonra bulunan genç, sudan çıkarılarak ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı duyarak hastanenin acil servisi önüne gelen Bünyamin Kaya'nın yakınları, içeriden gelecek iyi bir haberi beklerken, gelen kötü haberle gözyaşlarına boğuldu.

17 yaşındaki Bünyamin Kaya için Yeşil Cami'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza Karaman Valisi Fahri Meral, Kaya'nın ailesi, yakınları ve ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sırasında baba Murat Kaya'nın oldukça üzgün ve bitkin olduğu görüldü. Kılınan namazın ardından Bünyamin Kaya'nın cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığına defnedildi.