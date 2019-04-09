Başkan Büyükkarcı, ilçe halkına birlik ve beraberlik yemeği verdi

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından üçüncü kez Ayrancı Belediye Başkanı seçilen Yüksel Büyükkarcı'nın verdiği birlik ve beraberlik yemeğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

İlçedeki Hakim Ali İmran Altun Parkı'nda düzenlenen yemeğe, Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı'nın yanı sıra MHP Karaman İl Başkanı Oktay Yılmaz, Merkez İlçe Başkanı Mahmut Ünüvar ile meclisi üyeleri ve ilçe halkı katıldı. Yemeğe katılan vatandaşları ayakta karşılayan Büyükkarcı, tek tek tokalaşarak sohbet etti. Küskünlüğün, kırgınlığın Ayrancı'nın fıtratına ters olduğunu söyleyen Büyükkarcı, "Medya aracılığıyla birçok bölgede seçimlerin sonuçlanmasının ardından tartışmaların yaşandığını, küskünlüklerin çoğaldığını üzüntü içerisinde öğreniyoruz. Çok şükür bu konuda Ayrancı ilçemiz, hemşerilerimiz yüz akımızdır. Her hangi bir üzücü olayla karşılaşmadığımız ilçemizde, seçimin hemen akabinde böyle bir program düzenleyerek, birlik ve beraberlik ruhunu zinde tutmak istedik'' dedi.

Bir demokrasi şölenini daha geride bıraktıklarını belirten Büyükkarcı, "Seçimin ayrı bir atmosferi, ayrı bir ruh hali olduğu hepimizin malumudur ancak, özellikle mahalli idareler seçimlerinin ayrı bir önemi vardır. Düşünün ki bir mahallede; muhtar adayı, aza, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi, belediye başkanı için seçim çalışması yapılıyor, oy isteniyor. Bu çok yönlü demokrasi rekabeti yanlış anlaşılmaları ve kırgınlıkları da beraberinde getirebiliyor. Biz ilçe halkı olarak farklılıklarımızın, ilçemizi gökkuşağına benzeten renklerimiz olduğunu biliyor, bununla da övünüyoruz. Seçimi kırgınlık, küskünlük bahanesi yapmayan ender bölgelerden biri de Ayrancı'dır. Bugün burada bir araya gelen hemşehrimizin sayısı bir adayın aldığı oyun çok üstündedir. Bu durum Ayrancılının derin hoşgörüsünün, gönül zenginliğinin nişanesidir. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri bitmiştir. Ancak, Ayrancı'nın kardeşliği, birliği ve beraberliği asla bitmeyecektir'' diye konuştu.

Konuşmanın ardından yemek ikramı yapılırken, ilçedeki birlik ve beraberliğin daim olması için topluca dua edildi.