Başkan Çalışkan, Ahmet Yesevi Camisinde incelemelerde bulundu

Kent mezarlığı yanında 3 bin 800 metrekarelik bir alanda inşaatı devam eden Ahmet Yesevi Camisindeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çalışkan, cami inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Ahmet Yesevi Camisinin son durumu hakkında bilgi veren Çalışkan, “Belediyemizce projelendirilen ve 2 bin kişinin aynı anda saf tutacağı Ahmet Yesevi Camisinin inşaatı bitme aşamasına geldi. Geniş musallası, cenazeler için yıkama yeri, soğutma bölümleri, taziye salonları ile cami ülkemize ve Karamanımıza örnek bir yapı olacak. Şuanda caminin avlu kısmı tamamlanmış durumda. Şehir mezarlığı ve cami avlusu bir çıkış kapısı ile birleştirilerek cami ve mezarlık birbirine bağlanmış oldu. Kısa süre içerisinde caminin tamamı bitmiş olacak. Alana dahil edilecek olan yeni müftülük hizmet binası ile birlikte Ahmet Yesevi Camisi tam bir külliye olacak. Burası vatandaşlarımızın destekleriyle yapılıyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.