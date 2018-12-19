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Başkan Çalışkan, ”Bizler vatandaşlarımız için varız”

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Şeyh Edebali ile Yeni Mahalle’de devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi.

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Şeyh Edebali ile Yeni Mahalle'de devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi.


Başkan Çalışkan Yeni Mahalle'de yol ve kaldırımı tamamlanan sokaklar ile Şeyh Edebali Mahallesi'nde yapımı devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Cadde ve sokakları tek tek dolaşarak yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çalışkan'a mahalle muhtarı da eşlik etti. İncelemeleri sırasında vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinleyen Başkan Çalışkan, “Belediye olarak muhtarımızla dayanışma içerisinde vatandaşımızın hizmetine koşuyoruz. Yeni Mahalle ve Şeyh Edebali Mahallemizde asfalt ve kaldırım dışında çok büyük problemler yoktu. Mevsim şartları ağırlaşmadan ekiplerimizi seferber ederek bu sorunu çözdük ve ayrıca Şeyh Edebali Mahallesine semt spor sahası kazandırdık. Bizler vatandaşlarımız için varız. Onların talepleri bizler için çok önemli. Çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz” dedi.

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