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Başkan Çalışkan: “Yeni dükkanlar esnafımıza hayırlı olsun”

Sınırlı Sorumlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Afacan ve yönetim kurulu üyeleri Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’ı makamında ziyaret etti.

Sınırlı Sorumlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Afacan ve yönetim kurulu üyeleri Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ı makamında ziyaret etti.


Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette, kooperatifin yürüttüğü çalışmalar ve küçük sanayi sitesi esnaflarının genel durumu hakkında bilgiler veren Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Afacan, sanayi sitesine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a teşekkür etti.


Konuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Çalışkan, Recep Afacan ve ekibini tebrik ederek geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi dükkanlarının, sanayi esnafına hayırlı olmasını diledi.


Ziyaretin sonunda Afacan, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a Türk Bayraklı tablo ile plaket verdi.

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