Başkan Kalaycı, Antalya toplantısını değerlendirdi

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından 20-21 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Belediye Başkanları toplantısına katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılarak açılış konuşmasını yaptığı toplantıda; belediye başkanlarına yönelik olarak, Belediyelerde Mali Yönetim, Belediyelerde İdari Yapılanma ve Milliyetçi Hareket Partisi Üretken Belediyecilik Vizyonu gibi konularda sunumlar yapıldı.

İki gün boyunca devam eden toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten ve organizasyon için Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezine teşekkür eden Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Milliyetçi Hareket Partili tüm belediye başkanları ve partimizin İl Başkanları ile bu toplantı çerçevesinde ilk kez bir araya geldik. Bu imkanı bizlere sağladıkları için başta Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey olmak üzere yine Başkan Yardımcılarımıza, Genel Sekreterimize ve parti yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey, Karaman halkına teşekkürlerini ve selamlarını gönderdi. Seçim sonuçlarından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Biz de Karaman halkı adına kendilerini şehrimize davet ettik. Son derece faydalı ve verimli geçen bir toplantı oldu. Katıldığımız seminerler Üretken ve Çözüm Odaklı Belediyecilik noktasında bizlere rehberlik edecektir. Genel Başkan Yardımcılarımızla yaptığımız bire bir görüşmelerin de hem bizim için hem de şehrimiz için güzel neticeler vereceğine inanıyorum. Toplantı vesilesi ile bir araya geldiğimiz belediye başkanları ile de fikir alış verişinde bulunduk. Karamanımız için neler yapabiliriz sorusuna cevaplar bulabilmek adına son derece faydalı görüşmeler yaptık. İnşallah projelerimizi, bu seminer ve görüşmelerde el ettiğimiz bilgiler ışığında hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye başlayacağız. Karamanımız için gecemizi gündüzümüze katacağız. Ben bu vesile ile değerli hemşehrilerime selam ve sevgilerimi sunuyorum, esenlikler diliyorum” dedi.