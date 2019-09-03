Başkan Kalaycı: “Atatürk Mahallesine doğalgaz hayırlı olsun”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, seçim vaatlerini tek tek yerine getirdiklerini belirterek, Atatürk Mahallesi'nin doğalgaza sıkıntısını çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde başlayan çalışmalar neticesinde bu kış Atatürk Mahallesi de doğalgazla ısınmaya başlayacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Atatürk Mahallesi sakinlerine hayırlı olmasını dileyerek kış mevsiminden önce doğalgaz akışının sağlanacağını söyledi. Verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini söyleyen Başkan Kalaycı, “Seçim öncesi hemşehrilerimize taahhütte bulunduğumuz, seçim beyannamesinde kayıt altına aldığımız vaatlerimizi tek tek hayata geçirmeye devam ediyoruz. Fatih ve Atatürk Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın uzun yıllardır yaşadığı en büyük sıkıntı doğalgaz sorunuydu. Seçim sürecinde bu mahallelere yaptığımız ziyarette bize görev verilirse elimizden gelen tüm imkanı kullanacağımızı söylemiştik. Çok şükür yaptığımız girişimler sonucu önce Fatih Mahallesi, şimdi de Atatürk Mahallesi'nin doğalgaz sıkıntısını çözüme kavuşturduk. Biz Karaman halkına hizmetkar olmak için yola çıktık. Yaptıklarımızla yetinmeyip, sürekli hizmet üretmenin gayreti içinde ve başımız dik bir şekilde alt yapı, üst yapı, sosyal ve kültürel alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Burada yaşayan vatandaşlarımız çok kısa zamanda doğalgaz kullanmaya başlayacaklar” dedi.