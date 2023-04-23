Başkan Kalaycı, belediye personeli ve vatandaşlarla bayramlaştı

Belediye hizmet binası önünde gerçekleşen bayramlaşma programına belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramlaşmaya gelen herkesle tek tek ilgilenen Başkan Savaş Kalaycı, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, programa katılan misafirlerle günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.