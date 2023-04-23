İhlas Haber Ajansı

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Başkan Kalaycı, belediye personeli ve vatandaşlarla bayramlaştı

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, düzenlenen bayramlaşma programında belediye personeli ve vatandaşlarla bayramlaştı.


Belediye hizmet binası önünde gerçekleşen bayramlaşma programına belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramlaşmaya gelen herkesle tek tek ilgilenen Başkan Savaş Kalaycı, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, programa katılan misafirlerle günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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