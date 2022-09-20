Başkan Kalaycı, devam eden çalışmaları inceledi

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesindeki asfalt ve kaldırım ile Göztepe yolundaki yol yapım çalışmalarında incelemelerde bulundu. İl merkezindeki çalışmaların yanı sıra köy ve bahçe yollarında da asfaltlama yapıldığını ifade eden Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Şehrimizde yol standartlarını yükseltmek ve asfalt kalitesini arttırmak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Yol ve kavşaklarda yaptığımız yenileme çalışmalarının yanı sıra, yeni bağlantı yollarının açılması, köy ve bahçe yollarında genişletme ve asfalt çalışmalarının yapılmasıyla ulaşım ağımızı daha modern hale getirmeyi hedefliyoruz. Karaman'ı yollarıyla, parklarıyla, sosyal yaşam alanlarıyla geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.