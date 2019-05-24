Başkan Kalaycı: “İşbirliği içerisinde Karaman'a hizmet edeceğiz”

Dr. Mehmet Akgül, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı makamında ağırladı.

Başkan Kalaycı, 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Rektör Akgül tarafından kendisine yapılan hayırlı olsun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şehirdeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde Karaman'a hizmet etmeye çalışacaklarını söyledi.

Rektör Akgül de, Başkan Kalaycı'ya tebriklerini yineleyerek görevi süresince yapacağı hizmetlerde başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyaret, şehir ve üniversite konularında fikir alışverişinde bulunulmasının ardından iyi dilek temennileriyle sona erdi.