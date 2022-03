Başkan Kalaycı: “İstiklal Marşı Türk milletinin şahlanış şiiri olmuştur"

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "İstiklal Marşımız, Türk milletinin dinini, tarihini, kültürünü, azmini ve kahramanlığını bütün dünyaya haykıran bir şahlanış şiiri olmuştur. İstiklal Marşımızın her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık işlenmiştir" dedi.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İstiklal Marşımızın kabulünün 101. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Kalaycı, mesajında, “Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleme alarak, kurtuluş mücadelesini destansı bir dille anlattığı İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 101. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. İstiklal Marşımız, Türk milletinin dinini, tarihini, kültürünü, azmini ve kahramanlığını bütün dünyaya haykıran bir şahlanış şiiri olmuştur. İstiklal Marşımızın her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık işlenmiştir. İstiklal Marşımızın milli marş olarak kabul edilişinin 101. yıldönümü sebebiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ederken, gazilerimizi de şükranla anıyorum” dedi.