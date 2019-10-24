Başkan Kalaycı: "Kapsamlı bir park yapımına başladık"

Karaman Belediyesi tarafından Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi üzerine yapılan parkta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, parkın hizmete girmesiyle bu bölgenin ihtiyaç duyduğu gözde bir mekana kavuşacağını söyledi. Başkan Kalaycı, “Doğukışla Köprüsünün hemen yanındaki taşlık arazide çok kapsamlı bir park yapımına başladık. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın huzur içerisinde gidip dinlenebileceği, yürüyüş yapabileceği, çocuklarımızın gönül rahatlığıyla eğlenebileceği, yapılacak olan kafeteryasıyla çayını yudumlayabileceği, stresten uzak, güzide bir sosyal yaşam alanı planladık. Şehrimiz aynı zamanda gelişme gösteren bir üniversite şehri. Planlamalarımızı yaparken ve projelerimizi oluştururken bu çerçeveden bakıyor ve gençlere hitap edecek şekilde stratejiler geliştiriyoruz. Üniversitenin bitişiğinde olması dolayısıyla üniversite öğrencilerimizin de faydalanabileceği, ders girişinde ve çıkışında gezip stres atabileceği bu park şehrimizin nezih ve gözde mekanlarından birisi olacak. Çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. İnşallah kısa zamanda halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.