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Başkan Kalaycı: “Kazım Karabekir Paşa'yı ölümünün 72. yılında saygı ve minnetle anıyorum”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kazım Karabekir Paşa’nın vefatının 72.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kazım Karabekir Paşa'nın vefatının 72. Yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.


"Kurtuluş Savaşımızın önemli komutanlarından, hemşehrimiz Kazım Karabekir Paşa'yı aramızdan ayrılışının 72. yılında saygı ve minnetle anıyorum" diyen Başkan Kalaycı, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Milli Mücadele'de, doğu hattımızın düşman işgalinden kurtarılması için orduya komutanlık eden Şark Fatihi Kâzım Karabekir Paşa, göstermiş olduğu mücadele azmi ve kazandığı zaferlerle halkımızın gönlünde müstesna bir yer edinmiş, hemşehrimiz olması vesilesiyle de bizler için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Kazım Karabekir Paşa'nın başarıları cephelerde sınırlı kalmamış; eğitim, sosyal ve siyasi hayat içinde birçok yararlı hizmetlerde bulunmuş, düşman saldırılarında yetim ve öksüz kalan çocukların sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamıştır. Ebediyete intikalinin 72. yıl dönümü münasebetiyle bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamamızda büyük emeği olan 15. Kolordu kumandanı Kazım Karabekir Paşa'yı, onunla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olan kahramanlarımızı minnet ve şükranla anıyorum.”

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