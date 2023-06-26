İhlas Haber Ajansı

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Başkan Kalaycı: “Milletimiz ve İslam aleminin bayramı kutlu olsun”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm Karaman halkı ve İslam aleminin bayramını kutladı.


Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olan müstesna günlerdendir. Bir bayrama daha kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşarken, vatandaşlarımızın Kurban Bayramını sevdikleriyle birlikte huzurlu ve en güzel şekilde geçirmelerini diliyorum. Mübarek Kurban Bayramının şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temennisiyle, Karaman halkı başta olmak üzere milletimizin ve İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, tüm hemşehrilerimi muhabbetle selamlayarak sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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