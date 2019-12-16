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Başkan Kalaycı: “Muhtarlık görevi sorumluluk, özveri, sevgi ve fedakarlık isteyen bir iştir”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, mahalle muhtarlarını belediyede ağırladı.


Belediye yemekhanesinde gerçekleşen toplantıda muhtarlara arabaşı ikramında bulunan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, toplantıya katılan tüm muhtarlarla tek tek selamlaştı. Sohbet ortamında geçen toplantıda muhtarlar davet için Başkan Kalaycı'ya teşekkürlerini bildirdi.


Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Sorumluluk alanları içerisinde çok önemli bir görevi icra eden siz değerli muhtarlarımıza bu davetimize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Muhtarlık görevi sorumluluk, özveri, sevgi ve fedakarlık isteyen bir iştir. Biz belediye olarak mahalle ayrımı yapmaksızın tüm mahallelerimize hizmet götürmeye söz verdik. Çalışmalarımızı belirli bir plan çerçevesinde yürütüyoruz. İnşallah önümüzde ki bahar ayları ile birlikte Karaman'ı şantiye alanına dönüştürerek kapsamlı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Sizler, bizlerin en iyi çalışma arkadaşlarısınız. İnşallah tüm muhtarlarımızla, el birliği ile Karamanımızı hak ettiği yere getirerek marka şehir yapacağız. Buna inancımız tamdır” dedi.


Toplantının ardından Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, muhtarlar için ajanda, muhtarlık mührü ve çeşitli hediyelerden oluşan bir çanta hediye etti.

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