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Başkan Kalaycı: “Öğretmenlik herhangi bir bedel ile ölçülmeyecek kadar büyük ve kutsal bir meslektir”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, öğretmenliğin herhangi bir bedel ile ölçülmeyecek kadar büyük, kutsal, saygın ve emek gerektiren bir meslek olduğunu söyledi.


Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kalaycı mesajında, “Evlatlarımızın duygusal, ahlaki, dini, milli ve toplumsal alanda yaşayış biçimlerini öğrenmeleri bakımından, anne ve babadan sonra en önemli kişi öğretmenlerimizdir. Çocuklarımızın eğitilerek geleceğe hazır hale getirilmesini sağlayan öğretmenler, ülkemizin de bir nevi geleceğine yön vermektedir. Gençlerimizin seçeceği tüm meslek grupları öğretmenlerimizin elinde şekillenmektedir. Vatan sevgisini benimseyecek çocukları yetiştiren değerli öğretmenlerimiz sayesinde gelecek kuşaktan en küçük bir endişemiz dahi yoktur. ‘Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum.'sözüyle gençlere verdiği önemi bir kez daha bizlere anlatan Atatürk de bu durumu böyle özetlemiştir. Çok zor şartlarda bile, ülkemizin uçtan uca her köşesine giderek evlatlarımıza ışık olan, öğretmeyi ve eğitmeyi bir ilke olarak gören, vatan evlatlarını en iyi şekilde bilinçlendirme ve eğitme gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatlarını sürdüren öğretmenlerimize de sağlıklı, uzun ve hayırlı ömürler diliyorum" ifadelerini yer verdi.

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