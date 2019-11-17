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Başkan Kalaycı: "Şehrin sorunlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, şehrin sorunlarını bildiklerini belirterek, "İnşallah hep birlikte bu şehrin sorunlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız" dedi.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, şehrin sorunlarını bildiklerini belirterek, "İnşallah hep birlikte bu şehrin sorunlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız" dedi.


Karaman Belediyesi şehrin farklı noktalarında altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Alt yapının önemine değinen Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Belediye olarak altyapı çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Şehrin farklı noktasında 7/24 esasına göre çalışan ekiplerimiz ihtiyaç duyulan bölgelere anında müdahale ederek çözüme kavuşturuyor. Altyapı çalışmalarını acil durumların dışında belirlediğimiz belirli bir plan dahilinde gerçekleştiriyoruz. Bu şehrin sorunlarını biliyoruz ve inşallah hep birlikte bu şehrin sorunlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız” dedi.

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