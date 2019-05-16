Başkan Kalaycı, tren yolcularına iftarlık dağıttı

Ramazan ayı boyunca mahallelerdeki iftar programlarında binlerce vatandaşla buluşan Karaman Belediyesi, yolcuları da unutmadı. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman Tren Garında iftar saati yolculuk esnasına denk gelen vatandaşlara oruçlarını açabilmeleri için iftarlık kumanya dağıttı. Vatandaşlara ‘Hayırlı Yolculuklar” dileyen Başkan Kalaycı, içinde sandviç, kek, meyve suyu ve hurma bulunan iftarlık ikram etti. Kalaycı, “Belediye olarak, Ramazan ayında yolda iftar yapmak zorunda kalan yolculara kumanya dağıtarak iftar yapmalarını sağlıyoruz. Bu uygulamayı Ramazan ayı boyunca devam ettireceğiz” dedi.

Hizmetten memnun kalan vatandaşlar, dağıtılan iftar yemeği için Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'ya teşekkür etti.