Başkan Kalaycı: “Tüm imkanlarımızla haftanın yedi günü seferber haldeyiz”

Daha yaşanabilir bir Karaman hedefi doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiren Karaman Belediyesi hafta sonları da kentin çeşitli bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce belirlenen program ve vatandaşların talepleri doğrultusunda birçok noktada asfalt, kaldırım, bordür, parke, peyzaj, bakım ve onarım çalışması yapılırken, ekipler son olarak Tapduk Emre Mahallesinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için personelimiz ile birlikte hafta sonları da dahil çalışmalarımıza devam ediyoruz. Altyapısı tamamlanmış bölgelerde asfalt ve kaldırım çalışması yaparken bozulmuş, tadilat isteyen yolları da elden geçirip yol çizgilerini yeniliyoruz. Trafiğin yoğun olduğu, sıkıntı ve tehlike arz eden noktalarda da kavşak ve orta refüj çalışması gerçekleştirdik. Belediyemizin tüm imkanlarıyla haftanın yedi günü seferber haldeyiz” dedi.