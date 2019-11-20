Başkan Kalaycı: “Vatandaşlarımıza her alanda en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz”

Karaman Belediyesi şehir genelinde cadde ve sokaklarda yer alan çöp konteynerlerinin kötü kokusunu önlemek ve daha temiz bir ortam sağlamak için temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İl genelindeki cadde ve sokaklarda yer alan çöp konteynerlerinin pis kokmaması ve çevrede yaşayan insanları rahatsız etmemesi amacıyla çöp konteynerlerinin dezenfekte işlemleri belediye ekiplerince aralıksız devam ediyor.

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Belediye ekiplerimiz konteyner yıkama ve dezenfekte ekiplerimizle il genelindeki bütün konteynerlerimizi düzenli bir şekilde yıkayıp temizliyor. Ekiplerimiz bütün konteynerlerimizi tüm yıl boyunca düzenli aralıklarla yıkayıp bakımını gerçekleştiriyor. Yıpranan, eskiyen veya arızalanan konteynerlerin de tamirini yapıp, boyayarak kullanıma hazır hale getiriyor. Belediye olarak her zaman temiz, yenilikçi ve modern bir anlayışla hareket edip vatandaşlarımıza her alanda en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz” dedi.