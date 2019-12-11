Başkan Kalaycı: “Yayaların güvenliği için gerekli önlem ve tedbirleri alıyoruz”

Vatandaşların güvenliği açısından bu çalışmaların önemli olduğunu vurgulayan Başkan Kalaycı, ayrıca şehrin yollarını standartlara uygun hale getirmeye özen gösterdiklerini ifade etti. Başkan Kalaycı açıklamasında, “Şehrimizin birçok noktasında kavşak ve yol düzenleme çalışması gerçekleştirdik. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücü ve yayaların güvenliği için gerekli önlem ve tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaş odaklı belediyecilik kapsamında ilk önceliğimiz her zaman insan güvenliğidir. Bu kapsamda trafik uyarı ve yön levhaları başta olmak üzere, yol çizgileri ve yaya geçitlerini yeniliyor, cadde ve kavşakları tek tek standartlara uygun hale getiriyoruz. Bu asil şehrin refah seviyesini artırarak daha yaşanılabilir bir hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.