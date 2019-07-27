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Başkan Kalaycı: “Yeşil bir Karaman için çalışıyoruz”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, park ve bahçeler müdürlüğünce şehrin farklı bölgelerinde gerçekleşen çalışmaları yerinde inceledi.


Çalışmaların belirlenen plan çerçevesinde gerçekleştiğini söyleyen Başkan Kalaycı, “Yeşil bir Karaman için ekiplerimiz gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil alanları korumakla birlikte yeşil alan miktarını artırma çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızın huzur içinde dinlenebileceği, ailesiyle birlikte vakit geçirebileceği yeni mekânlar oluşturacağız. Yemyeşil bir Karaman'ı inşallah hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

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