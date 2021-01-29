Başyayla'da 3G ile yeni istihdam projesi

Karaman'ın Başyayla ilçesinde MEVKA projesi kapsamında gençleri istihdam edebilmek amacıyla Huğlu Silah Kooperatifi ile Kaymakamlık ve belediye arasında ortak protokol imzalandı.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen imza törenine Başyayla Kaymakamı Koray Çelik, Huğlu Silah Kooperatifi Başkanı Naci Tanık ve Başyayla Belediye Başkanı Ahmet İpek katıldı. Buna göre ilçede kurulacak üretim tesisinde, özellikle gençler istihdam edilerek, ilçede yeni bir iş kolu oluşturulacak. Huğlu firması kuruluş sürecinde ve devamında gerek malzeme gerekse de teknik destek konularında destek sağlayacak.

İmza töreninde konuşan Başyayla Kaymakamı Koray Çelik, "MEVKA'ya sunulacak 'Üretimde Modelim 3G-Gençlerle Geleceğimiz Güvende' projesine güveniyor, oluşacağı sonuçlarla genç işsizliğe çözüm üretmek bir yana ilçemizi bir cazibe merkezi haline getireceğini ümit ediyor, gençlerimiz için büyük düşünüyoruz. Bizlere güvenen ve bu yolda desteğini esirgemeyen, dünyanın ilk 10 silah üreticisi arsında olarak ülkemizi gururlandıran Huğlu Silah Kooperatifine ve bilhassa Kooperatif Başkanı Naci Tanık'a, ilçemize kendileriyle birlikte teşrif eden Başkan Yardımcısı Ali Karakedik'e ve Üretim Müdürü Enis Hakan Akkaş'a teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Başyayla Belediye Başkanı Ahmet İpek ise, "Huğlu Kooperatif Başkanı Naci Tanık, Fabrika Üretim Müdürü Enis Hakan Akkaş ve Başkan Yardımcısı Ali Karadelik ilçemize ziyarette bulundular. Ziyaretleri kapsamında ilçemizde istihdamı arttırmak ve sanayileşmeye güç katmak ve yeni projeler için incelemelerde bulundular. Heyete Kaymakamımız Koray Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Canlı da eşlik etti. İnşallah bu hizmetlerin ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum'' diye konuştu.