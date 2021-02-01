İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baygın halde bulunan şahıs hastanede kurtarılamadı

Karaman’da baygın halde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karaman'da baygın halde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay, akşam saat 21.15 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunun yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şahin Akkuş'un (48), yerde kıpırdamadan yattığını gören bir kişi durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese varan sağlık ekibi, şahsa olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Duran kalbi hastanedeki müdahale ile tekrar çalıştırılan Akkuş, bir süre sonra hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Akkuş'un ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.