Bayram, boru hırsızlarına karşı çiftçileri uyardı

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Sudurağı beldesi ile Kılbasan köylerinde çiftçilerin tarımsal sulama sistemleri ve yağmurlama borularının çalındığını belirterek, “Karaman'da sulama sezonunun başlaması nedeniyle çalışmalarına start veren çiftçilerimizin yağmurlama boruları çalınmaya başladı. Çiftçilerimiz kışında trafo yağı ve kablolarının çalınmasından mağduriyet yaşadılar. Üreticilerimiz ve vatandaşlarımız şüpheli gördükleri araç ve kişileri kolluk kuvvetlerine bildirmelerini rica ediyoruz. Üreticilerimizin hırsızlara karşı daha dikkatli olmalarını ve gereken önlemlerini almalarını istiyoruz. Karaman İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından hırsızlık olaylarına karşı gerekli önlemler alarak soruşturmalar başlatılmıştır. Geçtiğimiz aylarda birçok hırsızlık olayını aydınlatan kolluk güçlerimiz en kısa zaman dilimi içerisinde çiftçimizin mağduriyetlerini sonlandıracağına inancımız sonsuzdur" dedi.