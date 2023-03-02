BBP Karaman İl Başkanı Mesut Soyfidan mazbatasını aldı

Karaman Belediyesi Yunus Emre Konferans Salonu'nda 26 Şubat'ta yapılan ve tek liste ile giden kongre sonunda Mesut Soyfidan yeniden Büyük Birlik Partisi Karaman İl Başkanlığına seçildi. Mesut Soyfidan, mazbatasını almak için parti yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Karaman Adliyesine geldi. Daha sonra parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte merkez ilçe seçim kuruluna giden Soyfidan, burada Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürü Feyza Kılıçaslan'ın elinde mazbatasını aldı.