Bedensel Engelliler Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası, Karaman'da başladı

Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Bedensel Engelliler Oturarak Voleybol Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası başladı.

Okul Sporları Bedensel Engelliler Oturarak Voleybol Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası, Karaman'da başladı. Yunus Emre Spor Salonu'nda iki gün sürecek olan şampiyonaya 5 ilden toplam 96 sporcu katıldı. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, daire müdürleri, sporcular ve vatandaşların katıldığı açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Okul Sporları Bedensel Engelliler Oturarak Voleybol Yıldızlar ve Gençler Şampiyonası'nın açılış seremonisine hoş geldiniz. 23-24 Mayıs 2023 tarihleri arasında ilimizin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Karaman takımlarımızın yanı sıra Ankara, Konya, Samsun ve Zonguldak illerimizden 8 okul takımından toplam 96 sporcumuz iki gün boyunca Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek. İlk günden son güne kadar heyecan dolu yarışmalara sahne olacak şampiyonada tüm sporcu, antrenör ve hakemlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da sporun özel gereksinimli vatandaşların hayata aktif katılımlarını sağlayan ve motivasyonlarını artıran mühim bir faaliyet alanı olduğunu belirterek, “Bugün, Ankara, Konya, Samsun, Zonguldak ve Karaman'dan 8 okul takımının toplam 96 sporcu ile Türkiye birinciliği için mücadele edeceği yarışmaya ev sahipliği yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Final müsabakaları için ilimize gelen tüm sporcularımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Spor, özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayata aktif katılımlarını sağlayan ve motivasyonlarını artıran mühim bir faaliyet alanıdır. Özel gereksinimli vatandaşlarımızın desteklenip, kendilerine gerekli olanaklar sunulduğunda ne denli yüksek başarılar elde ettiklerini en net şekilde sporda görüyoruz. Özel gereksinimli kardeşlerimizin azim ve kararlılığı, gayreti, yaşamın her anında ve alanında elde ettikleri üstün başarılar, her birimize örnek olmalıdır. Özellikle son yıllarda engelli vatandaşlarımızın ulusal ve uluslararası sahada farklı spor branşlarındaki başarıları bizleri mutlu ediyor, gururlandırıyor. Kardeşlerimiz, bizleri son derece sevindiren dereceler kazanmakta ve şanlı al bayrağımızı gururla dalgalandırmaktadır. Şunu unutmayalım ki devletimiz her zaman engelli kardeşlerimizin, sporcularımızın yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Özel gereksinimli kardeşlerimiz, yüksek gayretleri ve devletimizin destekleri ile ulusal ve uluslararası daha nice başarılar kazanıp, bizleri gururlandırmaya devam edecekler. Buna yürekten inanıyoruz. İnanç, azim ve mücadelenin sembolü tüm kardeşlerimizi gayretlerinden ve başarılarından dolayı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Sevginin aşamayacağı, galip gelemeyeceği hiçbir engel yoktur. Sevgi her engeli geride bırakır. Bu düşüncelerle, turnuvanın hazırlanmasında başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen kurumlarımıza ve herkese şükranlarımızı sunuyorum. Tüm takımlarımıza ve sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yıldızlar ve gençler kategorilerinde oynanacak günün karşılaşmalarına geçildi. Şampiyona, 24 Mayıs Çarşamba günü gençler kategorisinde oynanacak müsabakaların ardından sona erecek. Yunus Emre Spor Salonu'nda düzenlenen açılış törenine katıldı.