Bedensel Engelliler Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası sona erdi

Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Bedensel Engelliler Oturarak Voleybol Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Bedensel Engelliler Oturarak Voleybol Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası, gençler kategorisinde oynanan günün son karşılaşmalarının ardından sona erdi. Yunus Emre Spor Salonu'nda iki gün süren şampiyonaya 5 ilden toplam 96 sporcu katıldı. İlk gün yıldızlar kategorisinde oynanan müsabakalar sonunda Karaman Zübeyde Hanım Ortaokulu Türkiye şampiyonu olurken, yine Karaman takımlarından Yunus Emre Ortaokulu ikinci, İstiklal Ortaokulu ise üçüncülük elde etti. Şampiyonanın ikinci günün de gençler kategorisinde oynanan karşılaşmalar şampiyonaya damgasını vurdu. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Karaman Hakkı Teke Spor Lisesi Türkiye şampiyonu, Zonguldak Ereğli Lisesi ikinci, Ankara Çankaya Halk Eğitim Merkezi üçüncü, Konya Akşehir Lisesi dördüncü, Samsun Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de beşinci oldu. Müsabakalardan sonra dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Karadeniz, Gençlik Hizmetleri Müdürü Cavit Bardak, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu gözlemcisi Ahmet Akar ve Hakkı Teke Spor Lisesi Müdürü İsmail Doğan tarafından verildi.