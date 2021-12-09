İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

BEKLE...Karaman'da hastanede yangın ve tahliye tatbikatı

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.


Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, hastane tatbikat birimi tarafından hastane çalışanlarıyla birlikte yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Olabilecek afet ve acil durumlarda hastane acil plan ve sivil savunma planları incelenerek, çalışanlarla fikir alışverişinde bulunarak, hastaların hangi koşullarda tahliye edileceği konusunda uygulama yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği hastane servisinde yangın meydana gelmesiyle bir hasta mahsur kaldı. Çalışanlar yangını kontrol altına aldıktan sonra mahsur kalan vatandaş için hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastane binasında çalışmalar yapan ekipler, mahsur kalan hastayı yaralı olarak kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Tatbikat yaralının aşağıya indirilmesinin ardından sona erdi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.