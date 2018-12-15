Belediye otobüsleri bir yılda 3.4 milyon yolcu taşıdı

Toplu ulaşımda hizmet kalitesinin üst düzeyde olduğunu belirten Ankaralı, Belediye Başkanımız Ertuğrul Çalışkan'ın son 4.5 yılda gerçekleştirdiği çalışmalarla ulaşımda kapasitemiz üç katına çıktı” dedi. 2014 yılında 12 olan otobüs sayısının bugün 33 olduğunu anlatan Ankaralı, “Şuan itibariyle 33 otobüsle 56 mahalleye yolcu taşıyoruz. Verilere bakıldığında bu yılın 12 aylık döneminde toplu ulaşımda 3 milyon 400 bin kişiyi taşımış durumdayız. Hafta içi günlük yolcu taşıma kapasitesi ise 16 bini geçti. Geçtiğimiz yıla göre, yolcu sayısında yüzde 27'lik bir artış görülüyor” dedi.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün 85 personelle kesintisiz hizmet verdiğini de vurgulayan Ankaralı, "2019 yılında otobüs sayımızı yüzde 30 arttırmayı planlıyoruz. Bunun dışında yine 2019 yılının ilk çeyreğinde akıllı duraklarımızı hizmete sokacağız” diye konuştu.