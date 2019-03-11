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Belediyenin asfalt ve kaldırım çalışması başlattı

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kış mevsimi öncesi şehrin belirli bölgelerinde eksik kalmış cadde ve sokaklarda asfalt ve kaldırım çalışması başlattı.


Karaman Belediyeden yapılan açıklamada, “Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi öncesi bazı bölgelerde yarım kalan kaldırım ve asfalt yenileme çalışmalarına havaların düzelmesiyle birlikte yeniden başladı. Ekipler, Karamanoğlu Mehmetbey ile Kirişçi Mahallesinde kaldırım ve parke, Üniversite Mahallesi Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı'nda da araçlar için otopark alanı ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 3. TOKİ ile 4. TOKİ arasındaki bağlantı yolu da sıcak asfaltla kaplandı.

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