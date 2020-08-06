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Binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuttu

Karaman’da bir binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Karaman'da bir binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Yangın, öğle saatlerinde Mahmudiye Mahallesi 689 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bina sakinlerinin havalandırma boşluğundan yoğun duman çıkması üzerine hemen itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri havalandırma boşluğunda çıkan yangını binanın çatısına sıçramadan söndürdü. Polis ekipleri ise sokak üzerinde tedbir aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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