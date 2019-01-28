İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bir kişiyi bıçaklayan travestiler, kendilerini çeken gazetecilere tepki gösterdi

Karaman’da iki travesti, tartıştıkları 1 kişiyi kolundan bıçaklayarak olay çıkarırken, kendilerini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterdi.

Karaman'da iki travesti, tartıştıkları 1 kişiyi kolundan bıçaklayarak olay çıkarırken, kendilerini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterdi.


Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında Tabdut Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, travesti Y.A. (33) ve G.Ö. (36), henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartıştıkları Y.A.'yı (25) kolundan bıçaklarken, H.B.'yi (20) ise darp etti. Bunun üzerine yaralanan iki kişi polisi arayarak yardım istedi. Yaralı arkadaşlar ambulansla hastaneye kaldırılırken Y.A. ve G.Ö. gözaltına alındı. Hastaneye sağlık kontrolüne getirilen iki travesti, burada kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki göstererek gazetecilerin üzerine yürüdü. Daha sonra hastaneye geldikleri taksiye eşyalarını yükleyen travestiler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.