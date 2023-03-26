Bisküvinin başkenti Karaman'da 2023'te ihracat hedefi 300 milyon doları geçmek

Türkiye'de bisküvi, çikolata ve şekerleme üretiminin yaklaşık üçte birinin gerçekleştirildiği, bakliyat ve bulgur üretiminde de önde gelen Karaman'dan 100'den fazla ülkeye ihracat yapılırken, 2023 yılında 300 milyon doların üzerinde ihracat hedefleniyor.

Karaman, nüfusuna göre Türkiye'de işsizliğin en az olduğu illerden birisi olarak gösteriliyor. Merkez nüfusu 161 bin, il geneli ise 260 bin olan Karaman'da 19 bin kişi Organize Sanayi Bölgesi'nde işçi olarak çalışıyor. Karaman Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nden geçen yıl 278 milyon dolarlık ihracatın yapıldığını, bu yıl ihracatın 300 milyon doların üzerine çıkacağını tahmin ettiklerini söyledi.

“Bisküvi, çikolata ve şekerleme denildiği zaman ilk akla Karaman gelir"

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, Karaman'ın tarım ve gıda sanayii üzerine imalat yapan ve buna dayalı olarak da ihracat yapan bir il olduğunu söyledi. Bisküvi, çikolata ve şekerleme denildiği zaman ilk akla Karaman'ın geldiğini ifade eden Alkan, “Ülkemizde bisküvi, çikolata ve şekerleme üretiminin yaklaşık üçte biri şehrimizden yapılıyor. Ayrıca tarım ürünlerinden bakliyat ve bulgur üretimi de yapılıyor. Bu da ciddi ihracat kalemlerini oluşturuyor. Karaman'da gıda sanayiinin bu kadar gelişmiş olması ile birlikte gıda makinaları sektörü de gelişmiş ve gelişmeye de her geçen gün devam etmektedir" dedi.

“Bu yılki ihracat hedefi 300 milyon doların üzerine çıkmak”

Alkan, geçen yıl 278 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaştıklarını belirterek, “Yapılan bu ihracat karşılığında 105 milyon dolarlık bir ithalatımız oldu. Buna baktığımız zaman yaklaşık 2.7 katı bir ihracatımız söz konusudur. Bu da cari fazlası veren illerden birisiyiz. Organize Sanayi Bölgemizde imalat sektöründe yaklaşık 16 bin 500, toplamda ise 19 bin çalışanımız var. Kadın istihdamı konusunda da önde olan illerden biriyiz. Yaklaşık çalışanların yüzde 35'i kadın işçidir. İçinde bulunduğumuz 2023 yılında da ihracatımızın 300 milyon doların üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Karaman olarak dünyada yüzden fazla ülkeye ihracatımız söz konusudur. Ağırlıklı olarak da Orta Doğu ve Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapıyoruz" diye konuştu.