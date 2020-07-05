Bolkar dağındaki kar, görenlerin içini serinletti

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyü sınırlarında yer alan Bolkar dağında hala 1 metreye yakın kar var.

Berendi köyünün doğusunda yer alan ve yaklaşık 3 bin rakımlı Bolkar dağında, Temmuz ayı olmasına rağmen bir bölümü karla kaplı olarak duruyor. Sıcaklığın 36 dereceyi geçtiği Karaman'da, köyün yaylalarına çıkan vatandaşlar, dağdaki karı görünce adeta kendisini serinlemiş hissediyor.