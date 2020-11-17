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Çaldığı otomobille hırsızlık yapan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Konya’dan çaldığı otomobil ile Karaman’da hırsızlık yapan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu jandarma tarafından yakalandı.

Konya'dan çaldığı otomobil ile Karaman'da hırsızlık yapan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu jandarma tarafından yakalandı. Yakalanan hırsızlık zanlısı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Süleymanhacı köyü etrafında 06 plakalı şüpheli bir aracın dolaştığının jandarmaya ihbar etmesi üzerine bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Köylülerin verdiği plakayı sorgulayan ekipler aracın Konya'dan çalınmış olduğunu öğrenmesi üzerine aracı aramaya başladı. Aracı köy etrafında dolaşırken gören jandarma, yaşanan kovalamaca sonucu sürücü B.T.'yi (40) yakaladı. İl Jandarma Komutanlığına götürülen B.T., yapılan sorgusunda Karaman'ın Kisecik ve Kaşoba köylerinde evden hırsızlık, Konya'da otomobil olmak üzere 8 ayrı ev ve işyerinden hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şüphelinin çaldığı otomobil içerisinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar da ele geçirdi.


İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından zanlı adliyeye sevk edildi.

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