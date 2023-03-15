İhlas Haber Ajansı

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Çaldıkları aküleri sosyal medya üzerinden satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

Karaman’da çaldıkları traktör akülerini sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıkları ileri sürülen 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Karaman'da çaldıkları traktör akülerini sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıkları ileri sürülen 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son zamanlarda köylerdeki traktörlerden akü hırsızlığının artması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık zanlısı 3 kişinin aküleri sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıkları tespit etti. Yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslara ait iş yerlerinde yapılan aramalarda ise bulunan 7 adet aküye el konuldu. Operasyonda ele geçirilen akülerin 3'ü sahiplerine teslim edilirken diğer akülerinse sahiplerinin tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.


Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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