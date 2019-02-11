Çaldıkları koyunları satarken yakalandılar

Karaman'da çaldıkları koyunları satarken yakalanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çakırbağ köyünde V.K. (69), isimli şahsın ahırından 21 adet küçükbaş hayvanın kimliği belirsiz kişilerce çalınması üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde çaldıkları koyunları Konya'nın Ereğli ilçesinde satarken H.K. (24), Ş.A. (19), M.T. (18) ve C.Ç. (27), isimli kişileri suçüstü yakalandı. Karaman'a getirilen ve işlemleri tamamlanan 4 zanlı, daha sonra adliyeye çıkarıldı. Çalınan koyunlar ise sahibine teslim edildi.

Bu arada şüphelilerin, geçtiğimiz yıl Şubat ayında merkez bağlı İhsaniye köyünde 10 küçükbaş hayvan hırsızlığı olayını da kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf ettikleri öğrenildi.