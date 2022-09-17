Cami inşaatında çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Karaman'da yapımı devam cami inşaatındaki tahta kalıp ve malzemelerin yanması sonucu büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın, gece saat 23.45 sıralarında Urgan Mahallesi'nde bulunan TEKMARSAN Sanayi Sitesi'ndeki yapımı devam eden cami inşaatında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cami içerisindeki tahta kalıp ve malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle biranda yanmaya başladı. Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri cami çevresinde güvenlik tedbiri alırken, itfaiyede yangına müdahale etti. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına 5 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürülürken, büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.