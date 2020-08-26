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Çatıda çıkan yangın mahalleyi dumana bürüdü

Karaman’da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada oturan ve gözyaşlarına hakim olamayan bir kadını ise komşuları sakinleştirdi.

Karaman'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada oturan ve gözyaşlarına hakim olamayan bir kadını ise komşuları sakinleştirdi.


Yangın, öğle saatlerinde Kırbağı Mahallesi 757 Sokak'ta bulunan 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısından dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Olay yerine varan polis ekipleri çevre güvenliği alarak binada oturanları dışarıya çıkarırken, itfaiyede yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle mahalle yoğun dumana büründü. Binada oturan ve gözyaşlarına hakim olamayan bir kadını ise komşuları sakinleştirdi. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen kontrol atına alınarak söndürülürken, çatının tamamen yanarak hasar gördü. Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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