İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cevizleri çırpmak için çıktığı ağaçtan düşüp hayatını kaybetti

Karaman’ın Ermenek ilçesinde cevizleri çırpmak için çıktığı ağacın dalının kırılması sonucu yere düşen 56 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde cevizleri çırpmak için çıktığı ağacın dalının kırılması sonucu yere düşen 56 yaşındaki adam hayatını kaybetti.


Olay, Ermenek ilçesine bağlı Olukpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bahçesine giden Fahri Koç, cevizleri çırpmak için çıktığı ağacın dalının kırılması sonucu yere düştü. Ağır yaralanan Fahri Koç, yakınlarının çağırdığı ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edilen Fahri Koç, yolda hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ve köy sakinleri büyük üzüntü yaşadı. Koç'un cansız bedeni Taşkent Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından yarın köyünde defnedilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.